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22 квітня 2020, середа, 18:12 11
Кабмін 2020-04-22T19:30:02+03:00
Українські Новини
Передав особисто в руки. Уманський заявляє, що сам віддав Шмигалю матеріали про махінації на Митниці та Податк

Передав особисто в руки. Уманський заявляє, що сам віддав Шмигалю матеріали про махінації на Митниці та Податковій

Кира Молчанова
Звільнення з посади, Денис Шмигаль, Ігор Уманський, Державна податкова служба України, Державна митна служба України
Ігор Уманський
Ігор Уманський

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявляє, що особисто передавав в руки прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання про звільнення голів Державної Митної та Податкової служб.

Про це Він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні глава уряду зробив кілька дивних особистих зауважень по так званому кейсу "митниця/податкова", який так чи інакше вже пов'язаний з моїм прізвищем. Чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо взагалі поверхнево судити на таку складну тему. Але, між тим... Правду говорити легко і приємно. Особливо усвідомлюючи, що відповідати доведеться і слідчим, враховуючи відповідальність за свідоме надання завідомо недостовірної інформації. Це до слова. А по суті, зазначу наступне. Пан Шмигаль не звертався до мене ні безпосередньо, ні через третіх осіб про надання підтверджуючих матеріалів", - повідомив Уманський.

За його словами, він особисто в руки Шмигалю передавав матеріали про махінації з ПДВ, як і перше подання на звільнення Сергія Верланова і Максима Нефьодова 19 березня.

Уманський додав, що Шмигаль обговорював ці матеріали з окремими депутатами.

"І мені про це відомо від самих депутатів", - уточнює колишній міністр фінансів.

Він підкреслив, що ця проблематика і пропозиції за вказаними звільненями їм особисто неодноразово озвучувалася в тому числі на нарадах за участю Президента.

"І мені Президентом надавалися доручення, з ким із керівників правоохоронних органів і яким чином обробляти ці матеріали… Кримінальну справу вже порушено Державним бюро розслідувань. Ознайомитися з матеріалами справи буде можливість тим особам, які будуть долучені слідчими до процесуальних дій", - повідомив Уманський.

Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає головною причиною його звільнення бажання звільнити голів Державної податкової служби та Державної митної служби.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що документи на звільнення голів Податкової і Митниці Уманським подавалися, але офіційно не надходили.

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