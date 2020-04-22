Передав особисто в руки. Уманський заявляє, що сам віддав Шмигалю матеріали про махінації на Митниці та Податковій

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявляє, що особисто передавав в руки прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання про звільнення голів Державної Митної та Податкової служб. Про це Він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Сьогодні глава уряду зробив кілька дивних особистих зауважень по так званому кейсу "митниця\/податкова", який так чи інакше вже пов'язаний з моїм прізвищем. Чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо взагалі поверхнево судити на таку складну тему. Але, між тим... Правду говорити легко і приємно. Особливо усвідомлюючи, що відповідати доведеться і слідчим, враховуючи відповідальність за свідоме надання завідомо недостовірної інформації. Це до слова. А по суті, зазначу наступне. Пан Шмигаль не звертався до мене ні безпосередньо, ні через третіх осіб про надання підтверджуючих матеріалів", - повідомив Уманський. За його словами, він особисто в руки Шмигалю передавав матеріали про махінації з ПДВ, як і перше подання на звільнення Сергія Верланова і Максима Нефьодова 19 березня. Уманський додав, що Шмигаль обговорював ці матеріали з окремими депутатами. "І мені про це відомо від самих депутатів", - уточнює колишній міністр фінансів. Він підкреслив, що ця проблематика і пропозиції за вказаними звільненями їм особисто неодноразово озвучувалася в тому числі на нарадах за участю Президента. "І мені Президентом надавалися доручення, з ким із керівників правоохоронних органів і яким чином обробляти ці матеріали… Кримінальну справу вже порушено Державним бюро розслідувань. Ознайомитися з матеріалами справи буде можливість тим особам, які будуть долучені слідчими до процесуальних дій", - повідомив Уманський. Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає головною причиною його звільнення бажання звільнити голів Державної податкової служби та Державної митної служби. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що документи на звільнення голів Податкової і Митниці Уманським подавалися, але офіційно не надходили.