Мережі київських аптек зобов'язалися зменшити націнку на маски до 1 гривні, - АМКУ

Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) заявляє, що на виконання рекомендацій комітету з 21 квітня найбільші мережі київських аптек зобов'язалися знизити торгову націнку на медичні маски до 1 гривні, які зараз у більшої частини київських аптечних мереж продають за 15-17 гривень.

Про це повідомив голова Київського територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми отримали відповідні листи і запевнення від таких компаній: "Альго-Фарм", "Аптека низьких цін До" ("Аптека АНЦ", "Аптека Копійка"), "Аптека НЦ", "Аптекар", "Віталюкс", "Сіріус-95", "Столичний медичний альянс", "Фармація". Більш того, мережа "Альго-Фарм" взагалі прибрала свою торговельну націнку на медичні маски на час карантину. Комунальне підприємство "Фармація" (154 аптеки в столиці) знизила свою надбавку до 4% (56 копійок). Чекаємо інформацію від інших аптечних мереж", - написав він.

За словами Хмельницького, майже всі представники аптечних мереж зазначили, що були "заручниками" зростання закупівельної ціни при формуванні ціни на маски.

"Тобто, за їх словами, завищують ціну виробники і перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 гривень за штуку. Зараз ми починаємо письмове протокольне опитування виробників та постачальників медичних масок. Скоро будемо мати висновки. А розслідування справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій з одночасного підняття цін на медичні маски в Києві і області активно триває, проводиться аналіз отриманої інформації", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше лікар розповів, як правильно використовувати медичну маску.

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