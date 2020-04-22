Гривня почала зростати. Курс НБУ на 23 квітня

В той час, як долар трохи виріс, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 квітня, на 1,16% до 27,0841 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22 квітня, на 1,64 коп. до 27,0957 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 квітня на 2,04% до 27,4336 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,67 коп. до 27,0103 UAH/аUSD.

Тим часом аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. у вівторок знизився на 2 коп. до 27,10 UAH/USD.