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22 квітня 2020, середа, 13:28 24
Економіка 2020-04-22T13:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня почала зростати. Курс НБУ на 23 квітня

Гривня почала зростати. Курс НБУ на 23 квітня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

В той час, як долар трохи виріс, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 квітня, на 1,16% до 27,0841 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22 квітня, на 1,64 коп. до 27,0957 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 квітня на 2,04% до 27,4336 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,67 коп. до 27,0103 UAH/аUSD.

Тим часом аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. у вівторок знизився на 2 коп. до 27,10 UAH/USD.

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