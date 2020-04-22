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22 квітня 2020, середа, 12:59 11
Суспільство 2020-04-22T14:45:02+03:00
Українські Новини
Кличко розповів, як Київ буде виходити з карантину

Кличко розповів, як Київ буде виходити з карантину

Ярина Вацяк
Карантин, Віталій Кличко, коронавірус в Києві, скасування карантину, Брифінг Кличка

Київська міська державна адміністрація знаходиться на постійному зв'язку з Міністерством охорони здоров'я та відповідно до їх рекомендацій, буде поступово пом'якшувати карантин в разі зниження захворюваності на коронавірус Covid-19.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"МОЗ пропонуватиме уряду пом'якшення карантину, але рішення будуть прийматися у відповідності з ситуацією хвороби. Пік ми ще не пройшли, хвороба не йде на спад", - зазначив Кличко.

Кличко зазначив, що відкриття парків також буде залежати від захворюваності, яка поки що не йде на спад, а пік ще попереду.

"Є надія на те, що обмежувальні заходи дали свій результат і у нас не буде інфекційного вибуху, але говорити про перемогу ще рано", - сказав Кличко.

Також Кличко вчергове закликав киян залишатися вдома і берегти себе.

Зі слів Кличка, план міста щодо першочергових кроків із виходу з карантину буде складатися відповідно до європейського досвіду і рекомендацій МОЗ. Поступово, враховуючи ситуацію, будуть знімати обмеження, відкривати невеликі магазини, знімати поступово обмеження доступу до громадських місць і знімати обмеження на користування громадським транспортом.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

Тим часом, Україна 42-й день на карантині.

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