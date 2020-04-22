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22 квітня 2020, середа, 12:06 32 Інфографіка
Суспільство 2020-04-22T14:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві майже 1000 хворих на коронавірус. За добу 97 нових випадків

У Києві майже 1000 хворих на коронавірус. За добу 97 нових випадків

Анна Рудык
Києво-Печерська лавра, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Коронавірус
Коронавірус

В Києві за добу кількість заражених коронавірусом збільшилась на 97 осіб. Про це сьогодні, 22 квітня, під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що всього в Києві вже 989 інфікованих коронавірусом.

З 97 нових заражених за добу 10 медиків, 1 монах Києво-Печерської Лаври і 12 ченців Покровського Голосіївського чоловічого монастиря.

"Захворіли (за останню добу) 34 жінки віком від 22 до 83 років, і сім дівчат віком до 17 років, і 52 чоловіки від 18 до 85 років, і четверо хлопчиків до 17 років", - сказав Кличко.

В лікарні столиці госпіталізували 21 пацієнта, інші знаходяться на самоізоляції під контролем медиків.

39 осіб вилікувався від коронавірусу, а 19 - загинули.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як не захворіти коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я ініціює продовження карантину, який повинен закінчитися 24 квітня до 12 травня.

Тим часом, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджених випадку COVID-19, з них 174 летальних, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

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