У Києві майже 1000 хворих на коронавірус. За добу 97 нових випадків

В Києві за добу кількість заражених коронавірусом збільшилась на 97 осіб. Про це сьогодні, 22 квітня, під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що всього в Києві вже 989 інфікованих коронавірусом.

З 97 нових заражених за добу 10 медиків, 1 монах Києво-Печерської Лаври і 12 ченців Покровського Голосіївського чоловічого монастиря.

"Захворіли (за останню добу) 34 жінки віком від 22 до 83 років, і сім дівчат віком до 17 років, і 52 чоловіки від 18 до 85 років, і четверо хлопчиків до 17 років", - сказав Кличко.

В лікарні столиці госпіталізували 21 пацієнта, інші знаходяться на самоізоляції під контролем медиків.

39 осіб вилікувався від коронавірусу, а 19 - загинули.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я ініціює продовження карантину, який повинен закінчитися 24 квітня до 12 травня.

Тим часом, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджених випадку COVID-19, з них 174 летальних, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.