У двох китайських лікарів, які хворіють на коронавірус, від лікування потемніла шкіра

У січні 2020 року двоє китайських лікарів Ю Ван і Ху Вейфенг захворіли на коронавірус в той час, як лікували пацієнтів з COVID-19 у центральній лікарні Уханя. В результаті лікування, у медиків потемніла шкіра. Про це передає видання Metro.

Наголошується, що лікування інфекції спричинило пошкодження печінки, а надалі гормональний дисбаланс. Саме це, за словами лікарів, і призвело до потемніння шкіри.

Стан лікарів був критичним, тому їх лікували методом ЕКМО (Методика підтримки діяльності серця і легенів у пацієнтів, у яких функція серця і легенів порушена досить тривалий час).

Лікар пацієнтів допустив, що подібну реакцію могли викликати і ліки, які медикам давали на самому початку терапії: потемніння шкіри є одним з побічних ефектів. Фахівці сподіваються, що колір шкіри в обох лікарів нормалізується на тлі поліпшення функції печінки.

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