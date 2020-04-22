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  • У двох китайських лікарів, які хворіють на коронавірус, від лікування потемніла шкіра
22 квітня 2020, середа, 11:18 18
Світ 2020-04-22T13:00:03+03:00
Українські Новини
У двох китайських лікарів, які хворіють на коронавірус, від лікування потемніла шкіра

У двох китайських лікарів, які хворіють на коронавірус, від лікування потемніла шкіра

Елизавета Кесельман
Китай, Лікування, Коронавірус, коронавірус в Китаї, Лікування медиків
Лікарі Ю Ван і Ху Вейфенг.Скиншот: metro.co.uk
Лікарі Ю Ван і Ху Вейфенг.Скиншот: metro.co.uk

У січні 2020 року двоє китайських лікарів Ю Ван і Ху Вейфенг захворіли на коронавірус в той час, як лікували пацієнтів з COVID-19 у центральній лікарні Уханя. В результаті лікування, у медиків потемніла шкіра. Про це передає видання Metro.

Наголошується, що лікування інфекції спричинило пошкодження печінки, а надалі гормональний дисбаланс. Саме це, за словами лікарів, і призвело до потемніння шкіри.

Стан лікарів був критичним, тому їх лікували методом ЕКМО (Методика підтримки діяльності серця і легенів у пацієнтів, у яких функція серця і легенів порушена досить тривалий час).

Лікар пацієнтів допустив, що подібну реакцію могли викликати і ліки, які медикам давали на самому початку терапії: потемніння шкіри є одним з побічних ефектів. Фахівці сподіваються, що колір шкіри в обох лікарів нормалізується на тлі поліпшення функції печінки.

Як повідомляли Українські Новини, медик-доброволець в Італії розповів, як і в яких умовах працюють українські лікарі в епіцентрі пандемії.

Крім того, в Україні більше тисячі медиків захворіли на коронавірус.

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