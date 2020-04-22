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22 квітня 2020, середа, 08:30 34
Силові структури 2020-04-22T10:45:02+03:00
Українські Новини
На Донеччині бійці ЗСУ знищили двох бойовиків

На Донеччині бійці ЗСУ знищили двох бойовиків

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 21 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Чотири порушення режиму "Тиша" за минулу добу зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили три обстрілу, які відрізнялися застосуванням мінометів, заборонених мінськими домовленостями.

"Втрат за минулу добу в результаті обстрілу ворожих серед українських захисників не було ... За даними розвідки збройних сил, 21 квітня наші підрозділи знищили двох російських найманців", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупаційні війська з станкових протитанкових гранатометів обстріляли наші позиції у Богданівки. Втрат серед наших захисників немає.

Випадків захворювання коронавирусной інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 20 квітня на Донбасі загинув один військовий, ще четверо поранені.

Також на Великдень бойовики шість разів відкривали вогонь на Донбасі і зазнали серйозних втрат.

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