Завтра Оксфорд почне випробування вакцини від коронавірусу на людях

Випробування вакцин він коронавірусу почали проводити багато країн. Зокрема, днями Китай схвалив проведення клінічних випробувань вакцин від COVID-19. Тим часом, учені Оксфордського університету анонсували початок проведення випробувань потенційної вакцини від коронавірусу на людях. Про це заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок, передає Independent.

За словами Хенкока, Моз Британії виділив оксфордським ученим 20 мільйонів фунтів на клінічні випробування, ще 22,5 мільйона були виділені на дослідження в Імперському коледжі Лондона.

Один з членів команди заявив, що якщо випробування пройдуть успішно, до осені цього року можуть бути доступні мільйони доз вакцини, що може означати уповільнення спалаху в світі.

"Вакцина з оксфордського проекту буде випробувано на людях з цього четверга. У довгостроковій перспективі кращий спосіб перемогти коронавірус - це вакцина. Великобританія знаходиться на передовій глобальних зусиль. Ми вклали більше грошей, ніж будь-яка інша країна в глобальний пошук вакцини. І, незважаючи на зусилля у всьому світі, дві з провідних розробок вакцин відбуваються тут - в Оксфорді і Імперіалі. Обидва ці багатообіцяючих проекту швидко прогресують, і я сказав провідним їх вченим, що ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх", - сказав Хенкок.

Як повідомляли Українські Новини, австралійські медики почали тестувати вакцину від коронавірусу на тхорах.

Також ВООЗ назвала три препарати, що лідирують серед випробувань вакцин від коронавірусу.