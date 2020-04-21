Лукашенко вважає носіння масок дітьми в школах "несусвітньою дурістю і показухою"

Раніше Білорусь заявила, що парад на 9 травня в країні відбудеться, незважаючи на пандемію коронавірусу. Крім цього, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні відновлюється навчальний процес, а також висловився щодо заходів безпеки та вимог для дітей в школах. Про це повідомляє видання "БЕЛТА".

Як повідомляє відомство, Лукашенко вважає, що ті, хто змушує дітей носити маски, користуватися "горючими антисептиками на етанолі" і розсаджує по класу, займаються "окозамилюванням і показухою".

"Не можна дітям ці маски одягати, особливо в школі. Такої вимоги не було. І якщо де-то це, ті, хто це запровадив, відповідять... якщо там хтось "вправляється", швидше за все, це самодіяльність. А тому, що міністерство і губернатори не проконтролювали це питання, вони будуть відповідати", — Лукашенко прокоментував інформацію про введення захисних заходів у школах Білорусі.

Також він зазначив, що рішення про відновлення навчального процесу в школах приймалося після аналізу епідеміологічної ситуації в країні.

При цьому президент відповів на критику тих, хто дорікнув його в перекладанні відповідальності на батьків:

"Я спостерігаю реакцію людей. Люди різні. Я, напевно, зайве беру на себе відповідальність. Я на себе весь цей тягар поклав. Хоча багато говорять, ось, президентські вибори... Так не треба бігти попереду коня! Я ж Президент поки що, я за це відповідаю. Поклади я відповідальність, не поклади, ви ж все одно з мене запитаєте. Така практика у нас вже в країні: хто винен, не винен - це Президент. Тому я займаюся цими питаннями. Я чесно і прямо сказав, що я категорично проти продовження канікул...", – додав президент.

За останніми даними, у Білорусі 6264 зафіксованих випадків інфікування на коронавірус, 51 чоловік помер.

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала Білорусь скасувати всі заходи для запобігання поширення коронавірус.