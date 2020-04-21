З завтрашнього дня Словаччина послаблює карантинні заходи

Словаччина, яка об'явила про введення надзвичайних заходів 12 березня, розробила чотирьох етапний план щодо пом'якшення карантинних заходів, який набуде чинності завтра, 22 квітня. Про це передає видання SME.

Зазначається, що план ослаблення карантинних заходів повинен бути затверджений у вівторок, 21 квітня, Центральним кризовим штабом Словаччини.

Згідно з планом, з 22 квітня по всій країні відкриються всі магазини площею до 300 квадратних метрів. Також відкриються ресторани і паби.

Крім того, буде дозволено відкрити ринки під відкритим небом, автомобільні ринки та спортивні майданчики.

Хостели зможуть працювати, однак тільки для тривалого проживання, а не для відпочинку та без ресторанів.

Наступні етапи пом'якшення карантину передбачають відкриття місць для короткотермінового проживання, туристичних пам'яток на відкритому повітрі, послуги таксі, а також великі магазини і бібліотеки, і громадські та культурні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Словаччина хотіла купити у України 2 млн масок, але їх перехопили німці.