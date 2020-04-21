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21 квітня 2020, вівторок, 17:23 10
Економіка 2020-04-21T18:45:01+03:00
Українські Новини
Акції МХП впали на 6,6% перед Великоднем

Акції МХП впали на 6,6% перед Великоднем

Елена Литвин
МХП, Юрій Косюк, котирування на біржі, біржові показники
Біржа котирування Фото: landlord.ua
Біржа котирування Фото: landlord.ua

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 14 по 17 квітня знизилися на 6,6%, або на 0,42 долара до 5,9 долара після 4-тижневого зростання.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з 9 по 15 квітня котирування акцій впали з 6,4 долара до 6,3 долара, однак 16 квітня вони підвищилися до 6,32 долара, а потім знову спостерігалося падіння до 5,9 долара 17 квітня.

13 квітня операції не здійснювалися.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 39,2% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 9,7 долара).

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти розповіли, що після карантину очікується зниження зарплат, зростання цін і долара.

У січні МХП знизив прогноз фінансових показників з-за зміцнення гривні. Тепер компанія очікує негативного впливу тимчасової заборони на експорт курятини та поширення нового коронавіруса у світі.

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