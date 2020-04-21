Під Києвом зафіксували незвичайний пиловий вихор

У понеділок, 22 квітня, під Києвом зафіксували пиловий вихор після того, як над столицею і передмістям пронеслася пилова буря, а повітря кілька днів було найбруднішим у світі.

Фото незвичайного явища опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Олександр Смеричанский.

"Вчора під Києвом бачив ось такий пиловий вихор. Не смерч звичайно, але такого потужного вихору я, здається, ще не бачив. На фотографіях власне - зародження вихору, найбільша висота і загасання", - написав він.

У коментарях користувачі мережі підтвердили, що бачили такий самий і декілька менших.

Пиловий вихор. Фото: Facebook/Олександр Смеричанский

Пиловий вихор, або піщаний вихор — це атмосферне явище, що представляє собою вихровий рух повітря, що виникає у поверхні землі повітря в малохмарну (зазвичай спекотну) погоду при сильному прогріванні земної поверхні сонячними променями. Пиловий вихор має вертикальну (або злегка нахилені до обрію) вісь обертання, висота вихору зазвичай становить 10-20 м (в низці випадків кілька десятків метрів), діаметр 1-5 м, час існування — від кількох секунд до 1-2 хвилин.

Піщаний вихор. Фото: Facebook/Олександр Смеричанский

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