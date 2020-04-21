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21 квітня 2020, вівторок, 14:56 87
Економіка 2020-04-21T22:30:06+03:00
Українські Новини
Глава пресслужби "Квартал-95" претендує на членство в Нацрада по телебаченню

Глава пресслужби "Квартал-95" претендує на членство в Нацрада по телебаченню

Григорий Яковенко
95 квартал, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, декларація про доходи, Тетяна Руденко
Тетяна Руденко. Фото: Детектор Медіа
Тетяна Руденко. Фото: Детектор Медіа

Глава пресслужби студії "Квартал-95" Тетяна Руденко подала декларацію про доходи, як кандидат на посаду члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це свідчать дані в єдиному реєстрі декларацій, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Руденко задекларувала 105,8 тис. гривень зарплати, отриманої за основним місцем роботи в студії "Квартал-95" в 2019 році.

Також вона внесла в декларацію 20,6 тис. гривень, отриманих у вигляді допомоги при народженні дитини, і 45,9 тис. гривень зарплати її чоловіка Андрія Юхновського.

Крім того, Руденко задекларувала 70 тис. доларів готівкою, що належать їй, і 80 тис. доларів, що належать її чоловікові.

26 липня вона придбала корпоративні права юридичної особи "ЙОД. Медіа" вартістю 500 тис. гривень.

Також Руденко задекларувала свою квартиру площею 70,8 кв. м за 35,4 тис. гривень, квартиру площею 85,5 кв. м за 412,2 тис. гривень та квартиру площею 110,4 кв. м (власник обох квартир її чоловік Юхновський).

Крім того, вона задекларувала свій автомобіль Kia Cerato 2011 року випуску за 184 тис. гривень та автомобіль свого чоловіка Fiat Bravo 2007 року випуску за 151 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив двох членів Нацради з телебачення і перепризначив двох за своєю квотою.

"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання всіх ЗМІ.

Законопроєкт "Про медіа" передбачає, що Нацрада здійснює державне регулювання, нагляд та контроль у сфері медіа.

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