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21 квітня 2020, вівторок, 14:32 4
Суспільство 2020-04-21T15:45:02+03:00
Українські Новини
В якому районі Києва найбільше хворіють COVID-19: опублікована статистика

В якому районі Києва найбільше хворіють COVID-19: опублікована статистика

Кира Молчанова
Київська область, Коронавірус, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих на коронавірус в Київській області 20 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 23 особи до 356, а в самому Києві вже 892 людей заразилисяCOVID-19.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

У Києво-Святошинському районі 101 випадок захворювання на коронавірус підтверджений у населених пунктах Вишневе, Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Чайки, Петропавлівська Борщагівка, Крюківщина, Білогородка, Капітанівка, Нове, Гнатівка, Святопетровское і Софіївська Борщагівка, в Обухівському районі підтверджено 43 випадки - у Козині, Романкове, Українці, Обухові, Красній Слобідці, Нещерові і Германівці.

Також 25 випадків захворювання підтверджено у Борисполі, 20 - в Ірпені, 17 - у Броварах, за 12 випадків - у Броварському та Бориспільському районах, 10 - в Бучі, за 9 випадків - у Василькові та Макарівському районі, по 8 випадків - у Кагарлику і Вишгороді, по 7 випадків - у Білій Церкві, Васильківському та Ставищенському районах, 5 - Білоцерківському районі, 4 - у Фастові, по 3 випадки - у Переяславі, Володарці, Переяслав-Хмельницькому, Кагарлицькому, Миронівському, Вишгородському та Бородянському районах, по 2 випадки - у Рокитном і Гостомелі, Баришівському та Іванківському районах, по 1 випадку - у Ворзелі, Бородянці, Ставище, Коцюбинському, Іванкові, а також у Поліському та Рокитнянському районах.

99 осіб з усіх хворих в Київській області знаходяться на стаціонарному лікуванні та 257 - на амбулаторному (самоізоляції).

Серед захворілих 21 дитина.

Наголошується, що з 28 хворих одужали, 11 померли.

За період з 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 1 513 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу отримано 60 повідомлень про підозру.

Медичне спостереження встановлено за 2 825 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 21 квітня 41-й день карантину, до його закінчення залишилося три дні.

Раніше Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

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