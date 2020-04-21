підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 квітня 2020, вівторок, 09:00 280
Суспільство 2020-04-21T09:10:44+03:00
Українські Новини
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні

Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Сьогодні розпочався 41-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і збирається продовжити.

Згідно з чинним рішенням Кабміну карантин триватиме до 24 квітня, до цієї дати залишилося 3 дні.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Днипре, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

Також станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників 374 дітей з 5,7 тис хворих.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими COVID-19.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні Карантин в Україні

МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів
В Україні 6,1 тис. інфікованих коронавірусом. За добу загинули 10 осіб
Новини
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів 11:51 Прес-реліз
На священиків, які зібрали вірян на службу в Почаївській лаврі, хотять порушити кримінальну справу 11:26
У Білорусі проведуть парад на 9 травня, незважаючи на протести жителів 11:26
В ЗСУ вже майже 40 випадків коронавірусу 11:22
Ціна на електроенергію в Україні все ще в рази вище, ніж у Європі 11:21
більше новин
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
У мережу потрапило скандальне листування міністра юстиції Малюськи про роботу АРМА, - ЗМІ 10:59
Для медиків, що працюють з COVID-19, МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту 15:39
"Дарниця" формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків 13:31
більше новин
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Ціна на нафту в США пішла в мінус 21:56
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
У США тисячі громадян протестують проти умов карантину 12:27
більше новин
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok