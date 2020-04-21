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21 квітня 2020, вівторок, 08:30 4
Силові структури 2020-04-21T08:54:16+03:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі: загинув один військовий, ще четверо поранені

Загострення на Донбасі: загинув один військовий, ще четверо поранені

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчора, 20 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли позиції українських військових. Загинув один боєць ЗСУ, троє отримали поранення, ще один - бойову травму. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що протягом доби противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, які за мінськими домовленостями повинні зберігатися в районах відводу, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Для припинення обстрілу ворога українські захисники успішно застосували чергові вогневі засоби.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог дев'ять разів відкривав вогонь по підрозділах збройних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів.

"На жаль, в результаті обстрілу ворога 20 квітня Україна втратила одного мужнього захисника, ще троє воїнів отримали поранення, один отримав бойове ураження ... За попередніми даними розвідки, 20 квітня українські військовослужбовці знищили одного окупанта і не менше трьох поранили", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі ЗСУ зазнали втрат.

Також на Великдень бойовики шість разів відкривали вогонь на Донбасі і зазнали серйозних втрат.

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