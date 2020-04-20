Зеленський звільнив начальника Кіровоградської СБУ, він може стати губернатором Закарпатської області

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Петрова з посади начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Про це йдеться в указі №150 від 17 квітня, передають Українські Новини.

В указі не названа причина звільнення.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій, Петров 13 квітня подав декларацію як кандидат на посаду голови Закарпатської обласної держадміністрації.

В декларації за 2019 рік він вказав дохід 597,6 тис. гривень зарплати (середньомісячна зарплата 49,8 тис. гривень) за основним місцем роботи в СБУ.

Крім того, він задекларував готівкою 980 тис. гривень, у його дружини готівкою 1,25 млн гривень.

Також Петров задекларував квартиру в Києві площею 174,6 кв.м, 6 земельних ділянок площею 211 кв. м, 188 кв. м, 201 кв. м, 161 кв. м, 181 кв. м, 158 кв. м в Поляниці в Івано-Франківській області і там же садовий (дачний) будинок без вказівки площі.

Як повідомляли Українські Новини, Петров був призначений начальником управління СБУ в Кіровоградській області у серпні 2019 року.

До цього призначення він з лютого 2017 року був начальником департаменту контррозвідки СБУ.

наприкінці грудня 2019 року Зеленський звільнив голову Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка, зараз обов'язки губернатора виконує перший заступник голови обладміністрації Олексій Гетманенко.