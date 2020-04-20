підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський звільнив начальника Кіровоградської СБУ, він може стати губернатором Закарпатської області
20 квітня 2020, понеділок, 22:17 15
Політика 2020-04-20T22:39:03+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив начальника Кіровоградської СБУ, він може стати губернатором Закарпатської області

Зеленський звільнив начальника Кіровоградської СБУ, він може стати губернатором Закарпатської області

Ярина Вацяк
СБУ, Володимир Зеленський, Олексій Петров, губернатор Закарпаття
Олексій Петров. Фото: bihus.info
Олексій Петров. Фото: bihus.info

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Петрова з посади начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Про це йдеться в указі №150 від 17 квітня, передають Українські Новини.

В указі не названа причина звільнення.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій, Петров 13 квітня подав декларацію як кандидат на посаду голови Закарпатської обласної держадміністрації.

В декларації за 2019 рік він вказав дохід 597,6 тис. гривень зарплати (середньомісячна зарплата 49,8 тис. гривень) за основним місцем роботи в СБУ.

Крім того, він задекларував готівкою 980 тис. гривень, у його дружини готівкою 1,25 млн гривень.

Також Петров задекларував квартиру в Києві площею 174,6 кв.м, 6 земельних ділянок площею 211 кв. м, 188 кв. м, 201 кв. м, 161 кв. м, 181 кв. м, 158 кв. м в Поляниці в Івано-Франківській області і там же садовий (дачний) будинок без вказівки площі.

Як повідомляли Українські Новини, Петров був призначений начальником управління СБУ в Кіровоградській області у серпні 2019 року.

До цього призначення він з лютого 2017 року був начальником департаменту контррозвідки СБУ.

наприкінці грудня 2019 року Зеленський звільнив голову Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка, зараз обов'язки губернатора виконує перший заступник голови обладміністрації Олексій Гетманенко.

Більше новин про: СБУ Володимир Зеленський Олексій Петров губернатор Закарпаття

Пік захворюваності на COVID-19 очікується на початку травня, - Офіс Президента
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста
Новини
У Росії ціна на нафту марки Urals впала нижче 0 доларів 23:12
Зеленський звільнив начальника Кіровоградської СБУ, він може стати губернатором Закарпатської області 22:17
Ціна на нафту в США пішла в мінус 21:56
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Кабмін хоче виділити 25 млн гривень постраждалим від пожежі в Житомирській області 20:40
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
Для медиків, що працюють з COVID-19, МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту 15:39
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
"Дарниця" формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків 13:31
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Під Києвом намагалися спалити будинок санітарки через підозру на коронавірус 18:16
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
У США тисячі громадян протестують проти умов карантину 12:27
більше новин
Ціна на нафту в США пішла в мінус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok