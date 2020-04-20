Літня температура не зупинить поширення коронавірусу, – вчені

Влада багатьох країн сподіваються, що з приходом літнього сезону коронавірусна пандемія піде на спад. Однак французькі вчені стверджують, що літня температура не допоможе зупинити епідемію. Про це передає "Голос Америки".

Зазначається, що дослідники Університету "Екс Марсель" у Франції на чолі з вченими Ремі Шарел і Борисом Пасторіно виявили, що вірус зміг вижити при температурі 60 градусів тепла за Цельсієм. Цю температуру вчені зазвичай використовують для дезінфекції їх лабораторій.

Коронавірус може вижити при високих температурах, вважають французькі вчені, поставивши під сумнів ідею, що влітку поширення COVID-19 піде на спад.

За інформацією Jerusalem Post, дослідники змогли вбити вірус, тримаючи його протягом 15 хвилин при температурі 92 градуси тепла за Цельсієм. Тепер це дослідження має стати предметом аналізу вченими з інших інститутів.

Дослідники вважають, що низької температури може бути достатньо, щоб вбити зразки вірусу в малій кількості, проте висока температура необхідна, щоб убити вірус у великій кількості. У висновках дослідження також йдеться, що хімічні дезінфікуючі засоби є більш дієвими.

Як повідомляли Українські Новини, 80% пацієнтів з COVID-19 помирають через підключення до вентиляційних апаратів.