На Великдень бойовики шість разів відкривали вогонь на Донбасі і зазнали серйозних втрат

На Великдень, 19 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська шість разів обстріляли позиції українських військових. Бійці ВСУ знищили двох окупантів, ще двох - поранили. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперського і стрілецької зброї.

Переважна більшість порушень режиму "Тиші" були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" збройні формування РФ застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю проти захисників Луганського.

"Втрат серед українських військовослужбовців в результаті обстрілу з боку збройних формувань РФ за минулу добу не було ... За даними розвідки збройних сил, 19 квітня наші підрозділи знищили двох загарбників і ще двох ранили", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі — є поранені.

Також бійців ЗСУ поранили на Донбасі 14 квітня.