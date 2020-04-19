В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих

За станом на ранок 19 квітня в Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу, яким у світі захворіли вже 2 330 793 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Центру громадського здоров'я. За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нових випадків. Вінницька область — 330 випадків;Волинська область — 150 випадків;Дніпропетровська область — 110 випадків;Донецька область — 16 випадків;Житомирська область — 211 випадків;Закарпатська область — 182 випадки;Запорізька область — 131 випадок;Івано-Франківська область — 480 випадків;Кіровоградська область — 245 випадків;м. Київ — 801 випадок;Київська область — 304 випадки;Львівська область — 245 випадків;Луганська область — 24 випадки;Миколаївська область — 37 випадків;Одеська область — 112 випадків;Полтавська область — 61 випадок;Рівненська область — 308 випадків;Сумська область — 83 випадки;Тернопільська область — 390 випадків;Харківська область — 67 випадків;Херсонська область — 63 випадки;Хмельницька область — 47 випадків;Чернівецька область — 889 випадків;Черкаська область — 151 випадок;Чернігівська область — 12 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 квітня 2020 року до Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17368 повідомлень про підозру на COVID-19. Карта всіх випадків зараження. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли "Українські Новини", у МОЗ заявляли, що рівень смертності від коронавірусу в Україні нижче середньосвітового. Тим часом, летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні становить 5,1%.