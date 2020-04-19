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19 квітня 2020, неділя, 09:33 49
Суспільство 2020-04-19T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих

В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих

Кира Молчанова
МОЗ, ЦГЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За станом на ранок 19 квітня в Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу, яким у світі захворіли вже 2 330 793 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Центру громадського здоров'я.

За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нових випадків.

Вінницька область — 330 випадків;

Волинська область — 150 випадків;
Дніпропетровська область — 110 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 211 випадків;
Закарпатська область — 182 випадки;
Запорізька область — 131 випадок;
Івано-Франківська область — 480 випадків;
Кіровоградська область — 245 випадків;
м. Київ — 801 випадок;
Київська область — 304 випадки;
Львівська область — 245 випадків;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 112 випадків;
Полтавська область — 61 випадок;
Рівненська область — 308 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 390 випадків;
Харківська область — 67 випадків;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 47 випадків;
Чернівецька область — 889 випадків;
Черкаська область — 151 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 квітня 2020 року до Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17368 повідомлень про підозру на COVID-19.

Карта всіх випадків зараження.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли "Українські Новини", у МОЗ заявляли, що рівень смертності від коронавірусу в Україні нижче середньосвітового.

Тим часом, летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні становить 5,1%.

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