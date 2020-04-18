Заморозки до -5 і дощі. Прогноз погоди на Великдень

19 квітня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, заморозки на поверхні ґрунту, вдень +10...+12 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +8...+13 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +10...+12 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +11...+13 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України хмарно, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+4 градуси, удень +8...+13 градусів.

У центрі України хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +10...+15 градусів.

На сході України хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0...-5 градусів, удень +9...+14 градусів.

На півдні України хмарно, вночі без опадів, вдень дощ, в Одеській області, невеликий дощ в Миколаївській області, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Криму хмарно, вночі без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +14...+16 градусів.

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