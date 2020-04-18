Ситуація з брудним повітрям у Києві покращиться після Великодня, — Укргідрометцентр

У той час, як повітря в Києві залишається найзабрудненішим у світі, в Укргідрометцентрі прогнозують, що смог у столиці почне спадати вже з понеділка. Про це сказав заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає пресслужба ДСНС.

"Станом на 17 та 18 квітня, якість атмосферного повітря у столиці оцінюється такими значеннями: завислі речовини (пил та залишки горіння) перевищують граничну допустиму концентрацію у 2-4 рази, діоксид сірки, діоксид азоту, а також формальдегід перевищують гранично-допустимі значення у 2-3 рази. При цьому оксид вуглецю знаходиться в межах нижче ГДК", - сказав він.



Прокопенко зазначив, що такі показники характерні для весняного періоду, крім завислих речовин, і оцінюються як критичні для населення.



За його словами, найбільше значення забруднення атмосферного повітря як правило спостерігається у нічні та особливо ранні години. Тому у цей час необхідно обмежити перебування на вулиці і не відкривати вікна.

"Ці забруднення, які спостерігаються у місті Києві є наслідком переміщення повітряних мас з території Житомирської області. Найближчими днями північно-західний напрям вітру збережеться. Вже 20-22 квітня вітер змінить напрям на північний і в ці дні очікується зменшення впливу на забруднення в Києві", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко запевнив, що забруднення повітря в Києві немає, а є тільки задимлення.