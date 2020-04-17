Кабмін звільнив держсекретаря Мінінфраструктури Галущака після незаконної передачі секретних документів

Кабінет Міністрів звільнив Андрія Галущака з посади державного секретаря Міністерства інфраструктури.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №415 від 15 квітня, передають Українські Новини.

"Звільнити Галущака Андрія Едуардовича з посади державного секретаря Міністерства інфраструктури згідно з частиною першою статті 871 Закону України "Про державну службу", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, 2 квітня Служба безпеки України викрила Галущака в незаконній передачі секретних документів невстановленим особам по електронній пошті.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, правоохоронні органи провели обшук у чиновника та вилучили докази його незаконної діяльності.

Раніше розпорядження Кабміну про призначення Галущака держсекретарем МІУ в грудні 2016-го підписав прем'єр Володимир Гройсман.

Також 11 лютого правоохоронці провели обшуки в кабінеті держсекретаря Міністерства інфраструктури України Андрія Галущака.