У скандального госсекретаря МИУ Галущака проходят обыски, — Голобуцкий

Правоохранители проводят обыски в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"По информации моих источников из Министерства инфраструктуры, сейчас у госсекретаря МИУ Галущака проходят обыски. Это тот самый Галущак, который работал у Каськива в "Укрзализныце" и вместе с ним подозревался в огромных хищениях. А на должность в МИУ его, говорят, протянул Кононенко. И Галущак не подвел – сразу после назначения он в интересах Кононенко провел кадровую рокировку на Одесском припортовом заводе, назначая туда нужного Кононенко человека. За ним столько подозрительных дел, что остается только гадать – почему к нему пожаловали правоохранители. Ждем подробностей", - подытожил блогер.

Пост на Facebook Алексея Голобуцкого