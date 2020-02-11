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11 февраля 2020, вторник, 15:04 630
Силовые структуры 2020-02-11T15:09:29+02:00
Українські Новини
У скандального госсекретаря МИУ Галущака проходят обыски, — Голобуцкий

У скандального госсекретаря МИУ Галущака проходят обыски, — Голобуцкий

Таня Войтюк
Андрей Галущак, Алексей Голобуцкий, Обыски, Мининфраструктуры
Обыск, иллюстративное фото. Фото: Информатор
Обыск, иллюстративное фото. Фото: Информатор

Правоохранители проводят обыски в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"По информации моих источников из Министерства инфраструктуры, сейчас у госсекретаря МИУ Галущака проходят обыски. Это тот самый Галущак, который работал у Каськива в "Укрзализныце" и вместе с ним подозревался в огромных хищениях. А на должность в МИУ его, говорят, протянул Кононенко. И Галущак не подвел – сразу после назначения он в интересах Кононенко провел кадровую рокировку на Одесском припортовом заводе, назначая туда нужного Кононенко человека. За ним столько подозрительных дел, что остается только гадать – почему к нему пожаловали правоохранители. Ждем подробностей", - подытожил блогер.

Пост на FacebookПост на Facebook Алексея Голобуцкого

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