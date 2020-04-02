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02 апреля 2020, четверг, 15:35 257
Силовые структуры 2020-04-02T15:37:17+03:00
Українські Новини
СБУ подозревает госсекретаря Мининфраструктуры в передаче секретных документов

СБУ подозревает госсекретаря Мининфраструктуры в передаче секретных документов

Таня Войтюк
СБУ, Мининфраструктуры, Андрей Галущак, Секретные документы
Государственная тайна секретно Фото: ГТ
Государственная тайна секретно Фото: ГТ

Служба безопасности Украины разоблачила госсекретаря Министерства инфраструктуры на незаконной передаче секретных документов неустановленным лицам по электронной почте.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, правоохранительные органы провели обыск у чиновника и изъяли доказательства его незаконной деятельности.

Других деталей источник не сообщил.

При этом, согласно сообщению СБУ, сотрудники службы задокументировали противоправную деятельность чиновника одного из министерств, который незаконно передавал секретные документы.

Имя и должность чиновника в сообщении не указывается.

В рамках уголовного производства правоохранители установили, что государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте неустановленным лицам тайный документ.

Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

2 апреля проведены следственные действия в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего.

Правоохранители изъяли у него мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружены пересланный по электронной почте тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Госсекретарем Министерства инфраструктуры на данный момент является Андрей Галущак.

Как сообщали Українськi Новини, Галущак задекларировал 139,5 тыс. гривен доходов и 150 тыс. долларов наличных за 2016 год.

Напомним, распоряжение Кабмина о назначении Галущака госсекретарем МИУ в декабре 2016-го подписал премьер Владимир Гройсман. 

Также 11 февраля правоохранители проводят обыски в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака.

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