Суд заново розгляне позов про незаконність формули "Роттердам +"

Шостий апеляційний адміністративний суд повернув назад на розгляд заяву позивача про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, після якого формулу "Роттердам плюс" визнали незаконною.

Про це повідомляє ресурс "Слово і діло".

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв позов Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, якими позивач просив визнати незаконним затвердження формули "Роттердам+". Апеляційний адмінсуд і Вищий адмінсуд залишили рішення без змін.

У січні 2020 року позивач подав у ОАСК заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, але суд повернув заяву, оскільки, на його думку, заявник не є учасником справи. Позивач подав апеляцію на таке рішення і 10 березня суд задовольнив її. Також суд повернув заяву про перегляд рішення для продовження розгляду її суддею ОАСК.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський вважає своєю заслугою скасування формули розрахунку вартості енергетичного вугілля "Роттердам+", хоча Верховна Рада зробила це за два роки до його президентства.

У лютому 2019 року суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро повернути Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, вилучені в ході обшуку по справі формули "Роттердам +" комп'ютери.

Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець вважає, що формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни на вугілля, а не саму ціну.