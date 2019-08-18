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18 августа 2019, воскресенье, 12:55 626
Экономика 2019-08-18T12:55:01+03:00
Українські Новини
Формула "Роттердам +" определяла верхнюю границу цены угля и сдерживала рост цен, - Трохимец

Формула "Роттердам +" определяла верхнюю границу цены угля и сдерживала рост цен, - Трохимец

Формула "Роттердам+" определяла верхнюю границу цены на уголь, а не саму цену. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в комментарии журналисту.

Эксперт напомнил, что до введения формульного подхода к расчету цен на уголь, они устанавливались в ручном режиме, что порождало коррупцию и привело к кризисной ситуации в энергетике. Тогда НКРЕКУ установила верхнюю границу цены на уголь, которая закладывалась в производство электроэнергии.

"Для того, чтобы отойти от всех манипуляций и ручного управления, сказали так НКРЕКУ, что берем цену в Роттердаме плюс доставка, и это должна быть цена не выше той, которая закладывается в производство электроэнергии на тепловых электростанциях. Хочу подчеркнуть, не выше. То есть, это верхний предел или так называемый прайс-кэп. Сегодня, в нынешней модели рынка электрической энергии, используются точно так же так называемые прайс-кепы. То есть, это предел, за который не нужно переступать", - пояснил Трохимец.

Эксперт также подчеркнул, что на практике цена производства электроэнергии была всегда ниже цены, рассчитанной по формуле "Роттердам+", иногда даже на треть.

"Объективно цена производства электроэнергии была всегда ниже, так называемого плюс, иногда даже на треть ниже. Поэтому то, что пытаются нам донести, что это тариф - это не тариф, это верхняя граница, за которую нельзя было заходить. И это не значит, что этот уголь должен был въехать из Роттердама", - сказал Трохимец.

Напомним, Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Оксана Кривенко заявила, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, она подчеркнула, что для расчета цены на газ действует аналогичная "Роттердам+" формула - "Дюссельдорф+", цены на топливо закладываются в тариф согласно импортному паритета - в соответствии с мировыми биржевыми ценами.

Методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как формула "Роттердам+") НКРЕКУ утвердила 3 ​​марта 2016. Согласно данной методологии, предельная стоимость угольной составляющей в тарифе на электроэнергию формировалась на котировках угольного хаба Амстердам-Роттердам-Антверпен. С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формула "Роттердам+" прекратила существование.

Больше новостей о: Роттердам+ Александр Трохимец Цена на уголь НКРЕКУ

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