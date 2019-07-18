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18 июля 2019, четверг, 08:22 1176
Президент 2019-07-18T09:07:11+03:00
Українські Новини
Зеленский считает своей заслугой отмену "Роттердам+", хотя это сделала Рада за 2 года до его президентства

Зеленский считает своей заслугой отмену "Роттердам+", хотя это сделала Рада за 2 года до его президентства

Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+".

Об этом Зеленский заявил в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент", передают Українськi Новини.

"Встретились с Ахметовым, поставили условие, что мы отменим Роттердам+ и мы его отменили", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что его команда намерена предложить Ринату Ахметову крупный инвестиционный проект, чтобы он вкладывал средства в медицину (в добавок к уже купленным 200 машинам скорой помощи) и в инфраструктуру Донбасса.

"Это нормальный формат работы с олигархами. Они должны много денег инвестировать в Украину, денег, которые они разными путями заработали, но на которых нет криминала. Потому что если есть криминал, то будем сажать", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что олигархам больше не получиться сохранять монопольное положение на своих рынках.

"И будут новые правила. Все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется им отказываться. Они все уже об этом знают", - отметил Президент.

С 1 мая 2016 года в Украине действовала утвержденная НКРЭКУ методика расчета прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии с привязкой цены угля в тарифе ТЭС к индексу API2 (более известная как формула "Роттердам+").

Согласно этой методике, цена угля рассчитывается на основе индексов в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена и к этому добавляется стоимость транспортировки угля из этих портов в Украину.

При этом большинство угля, потребляемого на отечественных ТЭЦ, добыто в Украине.

Эта формула перестала действоать с вступлением в силу закона о рынке электроэнергии с 1 июля.

Верховная Рада приняла этот закон в апреле 2017 года.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предложил новую формулу расчета цены на электричество вместо "Роттердам+". В своем законопроекте по расчету цены на электричество Зеленский предлагает заменить формулу "Роттердам+" на "Роттердам" плюс железнодорожная доставка по Украине и минус дисконт на содержание серы в угле.

Раньше в формуле была учтена доставка из портов северной Европы до Украины, которая и так включена в условия поставки CIF. То есть в законопроекте Зеленского оставляют привязку к европейским биржам и поставкам "из портов Роттердама", но убирают двойной транспорт до Украины, добавляют понижающий коэффициент на содержание серы. Законопроект Зеленского предлагает на год отсрочить рынок электроэнергии, который  начал работать 1 июля 2019 года.

Зеленский также рассказал, планирует ли работать с людьми из нынешнего правительства.

Кроме того, по данным "Опоры", ролик Зеленского в Tesla о выборах нарушает избирательные принципы.

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