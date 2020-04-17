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17 квітня 2020, пʼятниця, 17:38 6
Президент 2020-04-17T21:30:05+03:00
Українські Новини
Єрмак замість Богдана буде допомагати готувати послання Зеленського до Ради

Єрмак замість Богдана буде допомагати готувати послання Зеленського до Ради

Кира Молчанова
Верховна Рада України, Андрій Богдан, Андрій Єрмак
Зеленський і Єрмак. Фото: president.gov.ua
Зеленський і Єрмак. Фото: president.gov.ua

Після скандалу, в якому брат Андрія Єрмака обговорює з різними кандидатами, скільки коштують їхні посади, і як ділити прибуток, сам Єрмак увійшов до складу робочої групи з підготовки проекту щорічного послання президента Володимира Зеленського до Верховної Ради. Так Андрій Єрмак зайняв місце свого попередника Андрія Богдана.

Про це йдеться в розпорядженні №275 від 17 квітня, передають Українські Новини.

Єрмак призначений керівником робочої групи.

За законодавством, щорічне послання Президента до парламенту має проголошуватися до 31 березня за звичайних обставин.

Офіс Президента повідомив Українським Новинам, що дата послання в цьому році буде залежати від ситуації в країні.

"Рішення про дату проголошення Президентом України щорічного послання до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України буде прийнято після завершення підготовки тексту послання з урахуванням ситуації в державі", - йшлося у відповіді Офісу на запит агентства.

Робоча група з підготовки проекту послання була створена Зеленським ще на початку жовтня 2019 року.

Президент зобов'язав її до 9 грудня 2019 підготувати і подати на розгляд проект послання.

У січні Національний інститут стратегічних досліджень, повідомив агентству, що підготував документ і передав його на розгляд відповідних структурних підрозділах Офісу Президента.

Станом на квітень послання не проголошено Зеленським у визначений законом строк, а текст проекту не підготовлений остаточно.

Як повідомляли Українські Новини, 11 лютого Зеленський призначив керівником Офісу Президента Єрмака замість Богдана.

Пізніше видання "Букви" знайшли у справі першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника ряд нестиковок і політичний слід групи Богдана-Ваврыша.

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