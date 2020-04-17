Гривня зросла майже на 15 копійок. Курс НБУ на 21 квітня

Поки долар продовжує падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 квітня, на 14,43 коп. до 27,0793 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 17-20 квітня, на 0,29 коп. до 27,2236 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 квітня на коп. до 8,12 27,4247 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 5,87 коп. до 27,0431 UAH\/USD. Також Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня. Раніше аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.