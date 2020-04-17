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  • В Amazon влаштують онлайн-мітинг і візьмуть вихідний в один день через звільнених працівників
17 квітня 2020, пʼятниця, 12:27 3
Світ 2020-04-17T12:30:13+03:00
Українські Новини
В Amazon влаштують онлайн-мітинг і візьмуть вихідний в один день через звільнених працівників

В Amazon влаштують онлайн-мітинг і візьмуть вихідний в один день через звільнених працівників

Елизавета Кесельман
Amazon, страйк, звільнення, Коронавірус
Амазон. Фото: amazon.com
Амазон. Фото: amazon.com

Через економічну кризу підприємства і бізнеси почали масово скорочувати свої штати. Співробітники компанії Amazon заявили про те, що мають намір влаштувати онлайн-страйк через звільнення своїх колег. Про це передає CNBC.

Як повідомляє відомство, група співробітників Amazon Employees for Climate Justice, яка вимагає від компанії вжити суттєвих заходів для вирішення проблеми клімату, закликає колег 24 квітня провести страйк в онлайні. В якості протесту всі працівники візьмуть вихідний в один і той же час.

Організатори страйку вимагають від компанії відновити на роботу звільнених робітників і протестують проти умов праці на складі під час спалаху коронавіруса.

Згідно з інформацією, минулого тижня Amazon звільнила двох лідерів цієї групи і найзатятіших критиків компанії за її політику — Марену Косту і Емілі Каннінгем. В якості причини назвали неодноразове порушення внутрішньої політики.

Як повідомляли Українські Новини, кожний десятий працівник в Україні залишився без роботи через пандемію коронавірусу.

Тим часом у Китаї економіка рекордно обвалилася через епідемію вперше з 1992 року.

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