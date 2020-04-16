В Іспанії всі школярі отримають автоматично прохідні бали за поточний семестр через карантин

В той час, як в Україні запустили онлайн-школи на час карантину, в Іспанії міністерство освіти спільно з регіональною владою прийняли рішення, що у зв'язку з карантином, школярі отримають автоматично задовільні бали за поточний семестр. Про це передає агентство El Pais.

Як повідомляє відомство, міносвіти висловило занепокоєння, що не всі школи мають однакові ресурси для впровадження онлайн-уроків і не всі сім'ї мають доступ до технологій для дистанційного навчання.

Бали за семестр вчителі будуть виставляти, орієнтуючись на оцінки учня за перші два семестри. У міністерстві запевняють, що нікого не залишать на другий рік: якщо оцінка за попередні семестри була незадовільною, восени учневі дозволять пройти переатестацію

Як повідомляли "Українські Новини", в Україні в 10:00 уроки будуть транслювати українські телеканали. Також уроки можна буде переглянути на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.

Крім того, "Квартал 95" надав допомогу у створенні відеоуроків для школярів на безкоштовній основі.