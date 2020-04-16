Головпоштамт Львова організував виставку марок і листівок, які присвячені дивізії СС "Галичина"

Директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський повідомив, що в будівлі Головного відділення пошти (Головпоштамту) у Львові проходить виставка поштових марок та листівок, які присвячені нацистській дивізії СС "Галичина".

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"На головпоштамті Львова проходить виставка марок і листівок, які присвячені нацистській дивізії СС "Галичина", - написав Долинський і опублікував відповідні фотографії.

На виставкових стендах заявлено, що виставка марок та листівок присвячена "75-річчю Битви під Бродами".

Уточнимо, що 13 липня 1944 року поблизу міста Броди почалася битва між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту та військами 1-го Українського фронту Червоної армії. Ця битва є ключовим етапом Львівсько-Сандомирської операції та вирішальною для звільнення Західної України.

В результаті цієї битви були розгромлені основні сили дивізії СС "Галичина" - найбільшого коллаборационистского формування українських націоналістів, які активно воювали на боці нацистської Німеччини.

Народний депутат Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") прокоментував дану подію. "І хто тепер посміє сказати, що при Смілянському на "Укрпошті" нічого не змінилося? А взагалі, СС-поштою, прекрасно звучить", - написав парламентарій.

В свою чергу користувачі соцмережі запропонували перейменувати назву посади "генеральний директор державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" у "рейхпочтмейстера".

Нагадаємо, в 2018 році департамент освіти Львівської обласної державної адміністрації, під керівництвом теперішнього тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти Любомири Мандзій, організував конкурс дитячого малюнка, що проводився з метою створення героїчного образу дивізії СС "Галичина".

У 2017 році видання "Страна.ua" просило Інситут національної пам'яті, який очолював Володимир В'ятрович, роз'яснити чи підпадає використання символіки дивізії СС "Галичина" (яка воювала у складі військ нацистської Німеччини під час Другої світової війни) під заборону згідно з вимогами Закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки".

В'ятрович тоді відповів, що символіка дивізії СС "Галичина" не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення або публічне використання яких в Україні заборонено, що стало предметом окремого судового розгляду.

Відзначимо, що генеральним директором державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" є Ігор Смілянського, який був призначений Кабінет Міністрів України на посаду 20 квітня 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, щомісячна зарплата гендиректора "Укрпошти" Смілянського становить 1,9 млн гривень. А це означає, що зарплата гендиректора "Укрпошти" не лише вище зарплати Генерального поштмейстера США, але й вдвічі більше зарплати Президента США.

Раніше Смілянський потрапив в антирейтинг "ворогів реформування преси" через масштабне скорочення поштових відділень.