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16 квітня 2020, четвер, 09:13 11
Силові структури 2020-04-16T10:30:02+03:00
Українські Новини
На Закарпатті у прикордонника виявили коронавірус, - Держприкордонслужба

На Закарпатті у прикордонника виявили коронавірус, - Держприкордонслужба

Анна Рудык
Держприкордонслужба, Прикордонники, Коронавірус, коронавірус в Україні
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ

У прикордонника в Закарпатській області був підтверджений коронавірус. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Прикордонник одного з підрозділів в Закарпатській області ще кілька днів тому був госпіталізований в центральну районну лікарню з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього захворювання ГРЗ. Військовослужбовцю відразу провели експрес-тест на коронавирусную інфекцію, який дав негативний результат. Після цього, під час перебування на лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, які надійшли, підтверджують наявність у нього захворювання COVID-19", - сказано в ньому.

На даний момент стан військовослужбовця задовільний, температура тіла в нормі.

Наголошується, що Держприкордонслужба підтримує постійний зв'язок з лікарями для забезпечення військовослужбовця всім необхідним.

Крім того, встановлюється коло осіб, з ким прикордонник контактував.

Також у підрозділі проведені заходи безпеки щодо недопущення розповсюдження захворювання, в тому числі забезпечені заходи щодо самоізоляції і обсервації персоналу.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня Президент Володимир Зеленський переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень.

Також кількість хворих коронавірусом у Збройних силах збільшилася на 4 до 23 осіб.

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