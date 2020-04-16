На Донбасі бойовики знову влаштували провокації і зазнали втрат

Вчора, 15 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили встановлений на Донбасі режим всеохоплюючого і безстрокового припинення вогню. Поранення отримали два окупанта, серед українських бійців втрат немає. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці обстріляли наших захисників поблизу міста Попасна з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А біля села Кримське підрозділу Об'єднаних сил зафіксували використання противником гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник обстріляв наші позиції поруч з селом Водяне з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру.

"За минулу добу в результаті обстрілу ворожих втрат серед наших військових не було ... За даними розвідки збройних сил, 15 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 14 квітня на Донбасі в бою бойовики поранили трьох бійців ЗСУ.

Крім того, 1 український військовослужбовець загинув, 2 отримали поранення 12 квітня.