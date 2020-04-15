Україна зобов'язала осіб, які ввозять в країну ліки, отримувати довідку в МОЗ про цільове ввезення

Кабінет Міністрів зобов'язав осіб, які ввозять на територію України згідно з договором про закупівлю лікарські засоби з оригінальним маркуванням та інструкцією, отримувати у Міністерстві охорони здоров'я довідку, що підтверджує цільове ввезення цих ліків.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Для отримання довідки особі потрібно буде надати засвідчену закупівельною організацією або постачальником копію зовнішньоекономічного договору про закупівлю, лист-зобов'язання щодо ввезення ліків, засвідчені копії сертифікатів якості.

Копія довідки про цільове ввезення ліків, засвідчена закупівельною організацією, буде надаватися такою організацією логістичного оператора для демонстрації Державній службі лікарських засобів та контролю з наркотиків під час перевірок.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів вніс гідроксихлорохін і лопінавір до переліку лікарських засобів для запобігання коронавирусного захворювання, звільнених від сплати ввізного мита і ПДВ.

20 березня Кабінет Міністрів звільнив від ввізного мита та ПДВ лікарські засоби для запобігання коронавірусу.