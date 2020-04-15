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15 квітня 2020, середа, 15:02 11
Судова влада 2020-04-15T17:00:03+03:00
Українські Новини
Суд зняв арешт з 2 позашляховиків і 3 квартир експрокурора Кулика, якого звинувачували в незаконному збагаченн

Суд зняв арешт з 2 позашляховиків і 3 квартир експрокурора Кулика, якого звинувачували в незаконному збагаченні

Кира Молчанова
Кулик, Незаконне збагачення, Закриття справи, судове рішення
Костянтин Кулик. Фото:
Костянтин Кулик. Фото: "Слово і Діло"

Вищий антикорупційний суд зняв арешт з двох автомобілів Toyota Land Cruiser, а також трьох квартир колишнього прокурора Генеральної прокуратури Костянтина Кулика, щодо якого закрили справу про незаконне збагачення.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Рішення було прийняте 2 квітня.

Суд скасував арешт двох автомобілів, нежитлового приміщення, паркомісць, трьох квартир та земельної ділянки.

Також суд зняв арешт з банківських рахунків Кулика в двох банках.

Як повідомляли Українські Новини, суд не зміг закрити справу проти Кулика через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик за час розслідування проти нього про можливе незаконне збагачення офіційно запрацював в органах прокуратури 1 240 394 гривні.

Колишній прокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик купив старий автомобіль Mercedes S600 за 48 тис. гривень.

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