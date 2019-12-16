подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
16 декабря 2019, понедельник, 19:40 1076
Судебная власть 2019-12-16T20:00:02+02:00
Українські Новини
Скандальный экс-прокурор ГПУ Кулик купил старый Mercedes за 48 тыс. гривен

Скандальный экс-прокурор ГПУ Кулик купил старый Mercedes за 48 тыс. гривен

Анна Рудык
Константин Кулик, покупка автомобиля, Декларации чиновников
Константин Кулик
Константин Кулик

Бывший прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик купил старый автомобиль Mercedes S600 за 48 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Декларацию Кулик подал перед увольнением с Генпрокуратуры 13 декабря.

Согласно его декларации, Кулик купил Mercedes S600 в марте 2018 года.

Кулик держит наличными 47 тыс гривен и 11 тыс гривен хранит в банке.

В его собственности есть квартира в Киеве, площадью 249 кв.м., которую он купил в 2014 году за 4,1 млн гривен.

По данным СМИ, после увольнения из ГПУ Кулик подал документы на трудоустройство в СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение. Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик за время расследования против него о возможном незаконном обогащении официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны.

Ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко понизил прокурора Генпрокуратуры Константина Кулика до начальника четвертого отдела процессуального руководства второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах.

Больше новостей о: Константин Кулик покупка автомобиля Декларации чиновников

Архив
Новости
Путин и Меркель обсудили транзит газа через территорию Украины 19:48
Рябошапка уволил прокурора Киева 19:44
Скандальный экс-прокурор ГПУ Кулик купил старый Mercedes за 48 тыс. гривен 19:40
Зеленский поддержал украинского футболиста Зозулю, которого фанаты обозвали "нацистом" 19:30
Антиреклама Apple. Скриншот видео NewsFromUkraine
Разделяя ваши ценности: украинцы создали антирекламу Apple в ответ на карты с российским Крымом 19:29
больше новостей
Новый год-2020: каким Знакам восточного гороскопа повезет 22:00
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Во Франции уже 10 дней не прекращаются забастовки против реформы пенсионной системы 21:42
Туман в Запорожье: 2 авиарейса отменили и один задержали 11:11
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok