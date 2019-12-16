Скандальный экс-прокурор ГПУ Кулик купил старый Mercedes за 48 тыс. гривен

Бывший прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик купил старый автомобиль Mercedes S600 за 48 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Декларацию Кулик подал перед увольнением с Генпрокуратуры 13 декабря.

Согласно его декларации, Кулик купил Mercedes S600 в марте 2018 года.

Кулик держит наличными 47 тыс гривен и 11 тыс гривен хранит в банке.

В его собственности есть квартира в Киеве, площадью 249 кв.м., которую он купил в 2014 году за 4,1 млн гривен.

По данным СМИ, после увольнения из ГПУ Кулик подал документы на трудоустройство в СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение. Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик за время расследования против него о возможном незаконном обогащении официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны.

Ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко понизил прокурора Генпрокуратуры Константина Кулика до начальника четвертого отдела процессуального руководства второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах.