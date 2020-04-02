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02 апреля 2020, четверг, 14:20 174
Судебная власть 2020-04-02T14:21:09+03:00
Українські Новини
Дело против экс-прокурора ГПУ Кулика закрыли из-за отмены уголовной ответственности за преступление

Дело против экс-прокурора ГПУ Кулика закрыли из-за отмены уголовной ответственности за преступление

Таня Войтюк
Суд, незаконное обогащение, Константин Кулик, ВАКС
Константин Кулик. Фото:
Константин Кулик. Фото: "Слово и Дело"

Высший антикоррупционнный суд закрыл уголовное производство в отношении бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Константина Кулика по обвинению в незаконном обогащении в связи с отменой уголовной ответственности за это преступление.

Об этом Українським Новинам сообщил замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Закрыли в связи с неконституционностью нормы, по которой его привлекали к ответственности и направляли дело в суд", - сказал он.

По его словам, решение было принято 2 апреля.

Кулик обвинялся в совершении преступления по части 2 статьи 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение).

Суды около года не могли закрыть дело Кулика.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро считает решение Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение шагом назад в антикоррупционной реформе.

Ранее суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение. Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик за время расследования против него о возможном незаконном обогащении официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны.

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