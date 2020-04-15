ДТЕК зупинив видобуток на найбільшій вугільній компанії і вивів 18 тис. працівників у простій

Компанія "ДТЕК Енерго" вирішив призупинити роботу вуглевидобувної компанії "ДТЕК Павлоградвугілля" (Дніпропетровська область) і трьох збагачувальних фабрик з 20 квітня у зв'язку з погіршенням ситуації в енергетичній галузі України.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"У зв'язку з тривалою системною кризою в енергетичній галузі України 10 шахт і допоміжні підприємства об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики "Павлоградська", "Добропільська", "Курахівська", а також Першотравенський ремонтно-механічний завод "Науково-виробничий центр ДТЕК" з 20 квітня припиняють роботу з видобутку і збагачення вугілля, підготовки гірничих виробок, а також по ремонту гірничо-шахтного обладнання", - йдеться в ньому.

Підприємства переводяться в режим підтримки життєдіяльності, а співробітники виводяться у простої з оплатою згідно з колективним договором.

"З 20 квітня близько 18 700 співробітників шахт, допоміжних підприємств фабрик і заводу будуть виведені в простій. Інші співробітники будуть забезпечувати технічне обслуговування підприємств – провітрювання гірничих виробок і відкачування води, підтримання виробництва. Це дозволить оперативно відновити роботу підприємств при зміні ситуації в галузі", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у зв'язку з незатребуваністю вітчизняної електроенергії "ДТЕК Енерго" раніше вже був змушений призупинити роботу 5 шахт "ДТЕК Добропіллявугілля", шахти "Білозерська" та центрально-збагачувальної фабрики "Жовтнева".

Як повідомляли Українські Новини, ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії з-за низьких цін в Європі.

Також ДТЕК відключив шахту за борг в 114 млн гривень, хоча сам повинен держструктурам 1,6 млрд гривень.