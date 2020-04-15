Викликаний на допит як свідок: Поворозник заперечує вимагання хабара

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, якого СБУ підозрює у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, заперечує вимагання хабара.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я працюю не перший рік, працюю чесно і несу відповідальність, як людина з досвідом, за дії та рішення, які на цій посаді приймаю. Відповідаю перед сім'єю, перед суспільством, перед тими, з ким працюю, і киянами. Мені приховувати нічого, повторюю - завжди працюю чесно. Ніколи не брав хабарів, оскільки це суперечить моїм життєвим та професійним поглядам і принципам", - написав він.

Також він повідомив, що не вів ніяких розмов про неправомірну вигоду.

"Щодо вчорашньої ситуації: 1. Хабарів не брав. 2. Ніяких розмов про неправомірну вигоду не вів, у тому числі з особою, яку згадують у публікаціях. 3. Всі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі - брехня. 4. Підозру ніхто не оголошував. 5. Викликаний як свідок на допит у п'ятницю", - додав Поворозник.

Він зажадав від правоохоронних органів розібратися з розповсюдженням, за його словами, неправдивої інформації в ЗМІ.

"Ще раз підкреслюю: мені приховувати нічого! Я готовий співпрацювати з правоохоронними органами і буду вимагати публічного розгляду справи! Вважаю, що ця ситуація надумана і не виключаю, що все це - політична провокація, спрямована не тільки проти мене особисто, але й проти нашої команди, щоб дискредитувати нас в очах у першу чергу киян. Упевнений, в ході незалежного слідства все стане на свої місця, і моя непричетність до цієї справи буде доведена", - підкреслив чиновник.

Як повідомляли Українські Новини, Поворозник не відсторонений від посади.

Тим часом Кличко просить НАБУ розслідувати можливу причетність свого заступника Поворозника до вимагання хабара.