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  • Кличко просить НАБУ розслідувати можливу причетність свого заступника Поворозника до вимагання хабара
15 квітня 2020, середа, 12:26 4
Політика 2020-04-15T12:50:03+03:00
Українські Новини
Кличко просить НАБУ розслідувати можливу причетність свого заступника Поворозника до вимагання хабара

Кличко просить НАБУ розслідувати можливу причетність свого заступника Поворозника до вимагання хабара

Ярина Вацяк
НАБУ, Віталій Кличко, Корупція, Микола Поворозник, Брифінг Кличка

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідувати можливу причетність першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника до вимагання хабара.

Про це він заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Вчора в його кабінеті представники СБУ і Нацполіції проводили слідчі дії. Я завжди говорив і попереджаю всіх чиновників: якщо ви слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, краще тут не працювати", - сказав він.

Він підкреслив, що якщо чиновник винен, він повинен нести відповідальність згідно з законодавством.

"Якщо це чиїсь маніпуляції, політичні ігри, щоб дискредитувати владу, то однозначно повинні відповідати ті, хто за цим стоїть. Я це доведу справу до кінця, обіцяю. І вимагаю, щоб не було політичної заангажованості правоохоронців, відкритого та публічного розслідування цієї справи", - підкреслив він.

Він зазначив, що перший заступник голови КМДА - чиновник високого рангу, і, згідно з законодавством, такі справи перебувають у підслідності НАБУ.

"Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповіді на питання, які хвилюють суспільство. Ми всі чекаємо об'єктивного і справедливого розслідування, яке розставить усі крапки над "i", і відповідальності винних за законом. Хтось має сісти - чи корумпований чиновник, чи ті, хто фабрикував цю справу", - додав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше чиновники КМДА погоріли на розкрадання мільйонів бюджетних коштів.

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