Чорновол "повністю вільна": суд не обрав їй запобіжний захід

Печерський районний суд Києва не обирав жодної міри запобіжного заходу колишньому депутату Верховної Ради Тетяні Чорновол ("Народний фронт"), підозрюваній у підпалі офісу Партії регіонів в 2014 році і заподіянні смерті іншій людині.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хороша новина - зараз маємо маленьку тактичну перемогу - я з такою статтею, де "вишка" не лише не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не вважати на особливі умови карантину", - написала вона.

Чорновол подякувала всім за підтримку і зазначила, що це підтримка не особисто її, а всіх "майданівців" без винятку.

Як повідомляли Українські Новини, оперативники і слідчі Державного бюро розслідувань України з самого ранку п'ятниці, 10 квітня, проводили слідчі дії в домоволодінні колишнього депутата Верховної Ради Тетяни Чорновіл.

У вівторок, 14 квітня, ДБР допитало Чорновіл, але вона відмовилася від надання будь-яких свідчень, посилаючись на ст. 63 Конституції.