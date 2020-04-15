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15 квітня 2020, середа, 11:50 54
Судова влада 2020-04-15T16:15:05+03:00
Українські Новини
Чорновол "повністю вільна": суд не обрав їй запобіжний захід

Чорновол "повністю вільна": суд не обрав їй запобіжний захід

Елизавета Драбкина
Тетяна Чорновол, Запобіжний захід, ДБР, Печерський районний суд Києва
Тетяна Чорновіл. Фото: Facebook/Тетяна Чорновол
Тетяна Чорновіл. Фото: Facebook/Тетяна Чорновол

Печерський районний суд Києва не обирав жодної міри запобіжного заходу колишньому депутату Верховної Ради Тетяні Чорновол ("Народний фронт"), підозрюваній у підпалі офісу Партії регіонів в 2014 році і заподіянні смерті іншій людині.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хороша новина - зараз маємо маленьку тактичну перемогу - я з такою статтею, де "вишка" не лише не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не вважати на особливі умови карантину", - написала вона.

Чорновол подякувала всім за підтримку і зазначила, що це підтримка не особисто її, а всіх "майданівців" без винятку.

Як повідомляли Українські Новини, оперативники і слідчі Державного бюро розслідувань України з самого ранку п'ятниці, 10 квітня, проводили слідчі дії в домоволодінні колишнього депутата Верховної Ради Тетяни Чорновіл.

У вівторок, 14 квітня, ДБР допитало Чорновіл, але вона відмовилася від надання будь-яких свідчень, посилаючись на ст. 63 Конституції.

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