Аваков хоче купити 200 кросоверів

Національна поліція хоче купити подарунки та нагороди на 6 млн, а також оголосила тендер на закупівлю 200 автомобілів спеціального призначення очікуваною вартістю 97,74 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Предметом закупівлі є 200 спецавтомобілів типу кросовер з 5 сидіннями, бензиновим двигуном.

Також у машинах мають бути система кондиціонування, протиугонний пристрій, світлодіодна панель-балка червоно-синього кольору, аналогово-цифрова радіостанція, металевий сейф для зберігання зброї.

Моделі транспортних засобів не вказані, рік випуску - не раніше 2020.

Термін поставки - до 17 червня.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 21 квітня, аукціон призначено на 22 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція оголосила тендер на закупівлю 622 легкових автомобілів, 12 мікроавтобусів і 7 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених за 276 млн гривень.

Також Аваков направив літак антисептика в Італії, хоча його не вистачає в українських аптеках.

Тим часом, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не має бажання бути прем'єр-міністром.