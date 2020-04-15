Аваков хоче купити 200 кросоверів

Національна поліція хоче купити подарунки та нагороди на 6 млн, а також оголосила тендер на закупівлю 200 автомобілів спеціального призначення очікуваною вартістю 97,74 млн гривень. Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. Предметом закупівлі є 200 спецавтомобілів типу кросовер з 5 сидіннями, бензиновим двигуном. Також у машинах мають бути система кондиціонування, протиугонний пристрій, світлодіодна панель-балка червоно-синього кольору, аналогово-цифрова радіостанція, металевий сейф для зберігання зброї. Моделі транспортних засобів не вказані, рік випуску - не раніше 2020. Термін поставки - до 17 червня. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 21 квітня, аукціон призначено на 22 квітня. Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція оголосила тендер на закупівлю 622 легкових автомобілів, 12 мікроавтобусів і 7 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених за 276 млн гривень. Також Аваков направив літак антисептика в Італії, хоча його не вистачає в українських аптеках. Тим часом, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не має бажання бути прем'єр-міністром.