підписатися на розсилку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
15 квітня 2020, середа, 11:37 27
Силові структури 2020-04-15T13:15:03+03:00
Українські Новини
Аваков хоче купити 200 кросоверів

Аваков хоче купити 200 кросоверів

Ярина Вацяк
Тендер, кроссовер, Арсен Аваков, Нацполіція
Поліцейський кросовер Mitsubishi Outlander PHEV. Фото: аutocentre.ua
Поліцейський кросовер Mitsubishi Outlander PHEV. Фото: аutocentre.ua

Національна поліція хоче купити подарунки та нагороди на 6 млн, а також оголосила тендер на закупівлю 200 автомобілів спеціального призначення очікуваною вартістю 97,74 млн гривень. 

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Предметом закупівлі є 200 спецавтомобілів типу кросовер з 5 сидіннями, бензиновим двигуном.

Також у машинах мають бути система кондиціонування, протиугонний пристрій, світлодіодна панель-балка червоно-синього кольору, аналогово-цифрова радіостанція, металевий сейф для зберігання зброї.

Моделі транспортних засобів не вказані, рік випуску - не раніше 2020.

Термін поставки - до 17 червня.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 21 квітня, аукціон призначено на 22 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція оголосила тендер на закупівлю 622 легкових автомобілів, 12 мікроавтобусів і 7 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених за 276 млн гривень.

Також Аваков направив літак антисептика в Італії, хоча його не вистачає в українських аптеках.

Тим часом, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не має бажання бути прем'єр-міністром.

Більше новин про: Тендер кроссовер Арсен Аваков Нацполіція

Нацполіція відзвітувала про істотне скорочення вби...
ДБР вирішило закупити в карантин 50 пар рукавичок ...
Рамний Lexus GX замінять семимісним кросовером TX...
Рада збільшила фінансування МВС майже на 200 млн г...
В Україні за день майже 400 нових випадків коронавірусу. Кількість заражених наближається до 4 тисяч
Криклій розповів, коли в Україні знову запрацює громадський транспорт
Новини
Викликаний на допит як свідок: Поворозник заперечує вимагання хабара 13:05
Верховний Суд підтвердив виправдувальний вирок члену ВСП Гречковскому 12:49
У Києво-Печерській Лаврі нові випадки коронавірусу. У будівлях провели посилену дезінфекцію 12:42
Поворозник не відсторонений від посади 12:40
Віталій Кличко. Скріншот трансляції брифінгу
Кличко просить НАБУ розслідувати можливу причетність свого заступника Поворозника до вимагання хабара 12:26
більше новин
В Україні більше 1800 мільйонерів — Податкова служба 11:45
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину. Де найчастіше порушують 20:48
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Рада розблокувала ринок землі 16:16
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Затримання на хабарі.
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело 20:56
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
більше новин
Сьогодні 35-й день карантину. До його закінчення залишилося 9 днів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok