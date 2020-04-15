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15 квітня 2020, середа, 10:02 10
Верховна Рада і партії 2020-04-15T13:00:04+03:00
Українські Новини
Рада виділила 2,6 млрд гривень на фінансування Мінспорту

Рада виділила 2,6 млрд гривень на фінансування Мінспорту

Анна Рудык
Верховна Рада, фінансування, Мінспорту, Держбюджет-2020
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада передбачила фінансування Міністерства молоді та спорту з державного бюджету у 2020 році в розмірі 2,6 млрд гривень.

За прийняття законопроекту про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д 13 квітня проголосували 249 депутатів, передають Українські Новини.

При цьому 1 839 млн гривень передбачено виділити із загального фонду держбюджету, 411,8 млн гривень – зі спецфонду держбюджету.

На керівництво і управління питаннями міністерства передбачено 60 млн гривень.

На розвиток фізкультури, спорту вищих досягнень та резервного спорту передбачено виділити 1,5 млрд гривень, на розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію – 412,2 млн гривень, 69,7 млн гривень – на підготовку та участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, які проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри та Всесвітні ігри, 50,7 млн гривень – на підготовку та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.

Також передбачено 54,4 млн гривень на фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, 43,7 млн гривень – на заходи державної політики з питань молоді та підтримку молодіжних і дитячих громадських організацій, 10,5 млн гривень - на наукову і науково-технічну діяльність у сфері розвитку молоді і спорту.

Крім того, через Мінспорту передбачено 420 млн гривень субвенцій з держбюджету місцевим бюдждетам: 200 млн гривень – на будівництво і реконструкцію спортивних 50-метрових і 25-метрових басейнів, 150 млн гривень – на будівництво і ремонт палаців спорту, 70 млн гривень – субвенція держбюджету Яремче на будівництво сучасного біатлонічного комплексу в Поляниці Івано-Франківської області.

Як повідомляли Українські Новини, Рада "урізала" фінансування Міносвіти майже на 2 млрд гривень.

Також на позачерговому засіданні в понеділок Рада скоротила доходи держбюджету-2020 на 119,7 млрд гривень до 975,8 млрд і збільшила витрати на 82,4 млрд гривень до 1 266,4 млрд.

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