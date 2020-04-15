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15 квітня 2020, середа, 10:00 4
Силові структури 2020-04-15T10:05:48+03:00
Українські Новини
У ВСУ ще 4 військових заразилися коронавірусом, всього хворих 23

У ВСУ ще 4 військових заразилися коронавірусом, всього хворих 23

Елизавета Драбкина
Збройні сили України, військові ООС, Коронавірус
Збройні сили форма Фото: НикОГА
Збройні сили форма Фото: НикОГА

Кількість хворих коронавірусом у Збройних силах збільшилася на 4 до 23 осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"На 07.00 15 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 23 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний.", - сказано в ньому.

Наголошується, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходиться 307 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 47 особи.

За добу підтверджено 4 нових випадки захворювання коронавірусом.

Серед них військовослужбовець Житомирського гарнізону, який з 8 квітня перебував на ізоляції через контакт з хворою особою.

14 квітня він був госпіталізовані в інфекційне відділення Житомирського військового госпіталю.

Стан його здоров'я задовільний.

Також коронавірус підтвердили у військовослужбовця Одеського гарнізону, який з 9 квітня перебуває на стаціонарному лікуванні в Веонно-медичному клінічному центрі Південного регіону з діагнозом "пневмонія".

Стан середнього ступеня тяжкості.

Крім того, захворювання виявили у військового Вінницького військового гарнізону, який перебував на самоізоляції з 11 квітня у зв'язку з контактом з інфікованою особою.

Стан його здоров'я задовільний, скарг немає.

Він продовжує лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Також COVID-19 підтвердили у військового Хмельницького військового гарнізону, який з 7 квітня перебував на лікуванні в Чернівецькій обласній клінічній лікарні з підозрою на COVID-19.

Стан його здоров'я задовільний, продовжується лікування.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня у Збройних силах був зафіксований перший випадок одужання від коронавіруса.

Бойовики 9 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 14 квітня, 2 українських військовослужбовців поранено, 1 травмований.

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