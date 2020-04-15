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15 квітня 2020, середа, 09:15 44
Суспільство 2020-04-15T13:15:05+03:00
Українські Новини
Сильні заморозки і пориви вітру: українців попередили про погіршення погоди

Сильні заморозки і пориви вітру: українців попередили про погіршення погоди

Анна Рудык
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах
Заморозки. Фото: fotokto
Заморозки. Фото: fotokto

Сьогодні, 15 квітня, негода продовжить атакувати Україну з заморозками і поривами вітру. Про це йдеться в повідомленні ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що в середу вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

"За даними Укргідрометцентру, в Україні, по Київської області і м. Києві вдень 15 квітня пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також вночі 15 квітня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях сильні (на поверхні ґрунту і в повітрі) заморозки 0-5°.

"Вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні грунту заморозки 0-3°. У Київській області вночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту і в повітрі) заморозки 0-5°, вночі 17 квітня по області на поверхні грунту заморозки 0-3°", - зазначили в ДСНС.

Крім того, у столиці вночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту і в повітрі) заморозки 0-2°.

Рятувальники попередили і про значну сніголавинної небезпеки на Заході України.

"За даними Укргідрометцентру, 15 квітня, у зв'язку з опадами, на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - додали в ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз погоди до Великодня.

Також ми повідомляли, що в Україні морози посиляться разом з дощем і вітром.

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