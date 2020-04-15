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15 квітня 2020, середа, 08:24 26
Силові структури 2020-04-15T09:30:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі в бою бойовики поранили трьох бійців ЗСУ

На Донбасі в бою бойовики поранили трьох бійців ЗСУ

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 14 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли позиції українських військових. Поранені два бійця ВСУ, ще один отримав бойову травму. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник вів обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Всі обстріли за минулу добу зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

"Внаслідок обстрілу ворога вчора двоє наших героїв отримали поранення, один воїн зазнав бойовоъ поразки ... На кожен обстріл противник, і надалі буде отримувати адекватну і невідворотну відповідь з боку українських захисників. Втрати збройних формувань РФ уточнюються", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання коронавирусной інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 21 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 9 квітня.

Також 1 український військовослужбовець загинув, 2 отримали поранення 12 квітня.

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