підписатися на розсилку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 квітня 2020, вівторок, 20:00 54
Силові структури 2020-04-14T20:04:35+03:00
Українські Новини
Генерал-майора СБУ Шайтанова підозрюють в держзраді

Генерал-майора СБУ Шайтанова підозрюють в держзраді

Надежда Комендантова
СБУ, державна зрада, підозра в держзраді, Затримання СБУ, Валерій Шайтанов
Затримання Шайтанова. Фото: ssu.gov.ua
Затримання Шайтанова. Фото: ssu.gov.ua

Прокуратура має намір просити суд взяти під варту без альтернативи застави генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного у плануванні вбивства колишнього командира добровольчого батальйону сил Антитерористичної операції Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб.

Про це Українським Новинам повідомила СБУ.

"Стаття, яка йому інкримінується, не передбачає альтернативу арешту", - сказав представник відомства.

За його словами, Шайтанов, зокрема підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Дата розгляду судом запобіжного заходу для Шайтанова поки невідома.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала генерал-майора СБУ Шайтанова за підозрою в плануванні вбивства Осмаєва за завданням російських спецслужб.

Раніше журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, згідно з якою спецоперацію по затриманню Корбана проводив колишній керівник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Шайтанів, причетний до штурму Будинку профспілок в Києві.

У січні Святошинський районний суд Києва заарештував підозрюваного в організації вбивства колишнього бійця добровольчого батальйону сил АТО Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Більше новин про: СБУ державна зрада підозра в держзраді Затримання СБУ Валерій Шайтанов

Генерал-майора СБУ Шайтанова підозрюють в держзраді
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело
Новини
Києво-Печерська Лавра Фото: УПЦ
У Києво-Печерській Лаврі підтвердили 100 випадків коронавірусу, 2 людини померли, - Зеленський 21:06
Затримання на хабарі.
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело 20:56
Рада визначилася з датою наступного позачергового засідання 20:30
Двадцяті числа квітня визначальні у динаміці коронавірусу, - Зеленський 20:29
Лісові пожежі стали головною причиною забруднення повітря у період карантину, - еколог 20:02
більше новин
Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину. Де найчастіше порушують 20:48
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Майже 60% киян задоволені роботою Кличка під час епідемії коронавірусу, – "Рейтинг" 11:56
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
Пожежа в Чорнобилі. Фото: Держнс
Відео дня: масштабна пожежа дісталася до Прип'яті та ЧАЕС 21:48
У Луганську бойовики розстріляли цілу родину українців. Прокуратура відкрила справу 18:46
більше новин
Рада визначилася з датою наступного позачергового засідання
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok