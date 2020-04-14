Генерал-майора СБУ Шайтанова підозрюють в держзраді

Прокуратура має намір просити суд взяти під варту без альтернативи застави генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного у плануванні вбивства колишнього командира добровольчого батальйону сил Антитерористичної операції Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб.

Про це Українським Новинам повідомила СБУ.

"Стаття, яка йому інкримінується, не передбачає альтернативу арешту", - сказав представник відомства.

За його словами, Шайтанов, зокрема підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Дата розгляду судом запобіжного заходу для Шайтанова поки невідома.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала генерал-майора СБУ Шайтанова за підозрою в плануванні вбивства Осмаєва за завданням російських спецслужб.

Раніше журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, згідно з якою спецоперацію по затриманню Корбана проводив колишній керівник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Шайтанів, причетний до штурму Будинку профспілок в Києві.

У січні Святошинський районний суд Києва заарештував підозрюваного в організації вбивства колишнього бійця добровольчого батальйону сил АТО Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.