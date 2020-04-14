УПЦ проведе великодні богослужіння на вулиці

Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) проведе в храмах великодні богослужіння з можливістю присутності парафіян на вулиці, в той час, як Зеленський закликає українців залишатися вдома на Великдень.

Про це йдеться у зверненні предстоятеля УПЦ (МП), митрополита Київського Онуфрияна на сайті УПЦ (МП), передають Українські Новини.

"Повідомляю вам, дорогі брати і сестри, що в храмах Великодні богослужіння будуть здійснюватимуться. Хочу втішити тих, хто через хворобу або з інших причин залишаться вдома: ви не будете самотні, ви зможете побачити Великодню службу по телебаченню. Завдяки владі, яка пішла нам назустріч, Пасхальна служба буде транслюватися на телеканалах "Україна" і "Інтер". Ті віруючі, які прийдуть на богослужіння, будуть стояти і молитися на вулиці, дотримуючись всі необхідні санітарні норми", - сказав він.

Він зазначив, що в цьому році Господь дав віруючим випробування за гріхи - вірусну хворобу, а ті страждання, які відчувають люди, що допоможуть в майбутньому зрозуміти страждання своїх ближніх.

Він зазначив, що де б віруючі не перебували, вони всі зможуть об'єднатися в молитві і разом прославити Ісуса Христа.

Як повідомляли Українські Новини, відкриті богослужіння у церквах УПЦ (МП) відновлять після карантину.

Раніше повідомлялося, що в Києво-Печерській Лаврі від нового коронавіруса помер монах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій.